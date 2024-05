Polacy zaczynają mistrzostwa Europy. Stawką medale i nominacja na igrzyska

Żeglarska klasa 49er to nasza narodowa duma. Mamy tutaj aż trzy załogi, które należą do ścisłej światowej czołówki i niemal w każdych regatach, któraś z nich „bije się” o medal. W listopadzie ubiegłego roku, w portugalskiej Vilamourze Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS AWFiS Gdańsk / AZS Poznań) zostali wicemistrzami Europy. Niespełna dwa tygodnie temu ta sama załoga zajęła drugie miejsce w regatach Pucharu Świata w Hyeres. [polecane] 24639813 [/polecane] Z kolei w regaty Pucharu Świata rozegrane miesiąc temu na Majorce na najniższym stopniu podium skończyli Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki (AZS AWFiS Gdańsk). W marcu zaś na kanaryjskiej wyspie Lanzarote odbyły się mistrzostwa świata, w których najlepiej spisali się Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk / PGE Sailing Team Poland) – zajęli 5 miejsce, a Przybytek z Piaseckim uplasowali się na 7 miejscu.

- Mistrzostwa Europy w klasie 49er to kolejna ważna impreza w ostatnim czasie. Pierwsza połowa roku jest bardzo intensywna, ponieważ we wszystkich krajach trwa rywalizacja o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Dlatego też wszystkie najważniejsze imprezy odbywają się przed Igrzyskami.

mówi Mikołaj Satniul.

Wyniki tych trzech polskich załóg to potwierdzenie przynależności do ścisłej światowej czołówki, ale też ból głowy dla trenera głównego klasy Pawła Kacprowskiego, który niebawem będzie musiał podjąć decyzję o imiennej rekomendacji na Igrzyska Olimpijskie. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki w najważniejszych imprezach rozegranych do tej pory, zbliżające się Mistrzostwa Europy mogą być decydujące.