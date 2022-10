Potężna afera mięsna. Do sklepów trafił drób z komponentami do paliwa. Aresztowano małżeństwo z Poznania OPRAC.: Paweł Antuchowski

Obecnie nie wiadomo, czy i jakie zagrożenie dla zdrowia mogło mieć karmienie zwierząt tłuszczami technicznymi. Pasze mogły zawierać na przykład zawyżoną ilość pestycydów, które są szkodliwe dla zdrowia. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Poznańska firma miała sprzedawać tłuszcze do pasz dla zwierząt, zawierające komponenty do produkcji paliwa i smarów. Karmę ta stosowały bardzo znane firmy produkujące drób. Za oszustwem stoją dostawcy komponentów do pasz - małżonkowie Maciej i Monika J. z Poznania, którzy prowadzą polski oddział niemieckiej firmy Berg+Schmidt. Mieli oni zarobić na nim ponad 170 mln zł. Śledztwo wciąż trwa.