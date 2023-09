Pożary paneli fotowoltaicznych. Jakie mogą być przyczyny? Co zrobić, aby uniknąć wybuchu ognia?

Fotowoltaika a ryzyko pożaru

Z każdym rokiem na dachach domów jednorodzinnych przybywa paneli fotowoltaicznych. Rząd już od kilku lat namawia do korzystania z odnawialnych źródeł energii, kusząc niezdecydowanych możliwością uzyskania sporych dopłat do inwestycji. I choć rozwiązanie to nie jest w stanie w pełni zastąpić konwencjonalnych źródeł energii, to z pewnością stanowi ich uzupełnienie, znacznie obniżając rachunki za prąd.

Jedną z przyczyną pożaru paneli słonecznych jest złe wykonanie instalacji, na przykład niewłaściwe dobranie przewodów czy brak zabezpieczeń. 123RF/maxshot

Niestety, coraz częstsze przypadki pożarów paneli słonecznych w wielu osobach wzbudziły obawę, co do bezpieczeństwa tego systemu. Czy zagrożenie pożarem fotowoltaiki faktycznie jest tak duże? Według informacji podanych na stronie gov.pl w Polsce nie przeprowadzono żadnych badań w kwestii pożaru instalacji fotowoltaicznej. Nie posiadamy statystyk, które mówiłyby, ile pożarów faktycznie wybuchło z powodu fotowoltaiki. W tym temacie możemy jedynie posiłkować się wiedzą zebraną przez dwa niezależne instytuty badawcze: niemiecki TÜV Rheinland oraz brytyjski BRE National Solar Center. Oba ośrodki twierdzą, że liczbę pożarów wywołanych przez instalacje fotowoltaiczne w stosunku do wszystkich pożarów można mierzyć w promilach (jedne dziesiętnej procenta). Możemy zatem wyciągnąć wniosek, że przy prawidłowo wykonanym projekcie instalacji fotowoltaicznej, nie ma prawa wybuchnąć pożar. Jednak jak pokazuje życie, takie sytuacje się zdarzają i wcale nie należą do rzadkości.