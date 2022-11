Poznaj najdroższe rasy kotów. Ich ceny zawrócą ci w głowie! 29.11.22

Te wspaniałe zwierzątka można podzielić przez wiele kryteriów, są duże, małe, przyjazne i trochę mniej. Można też sprawdzić, ile kosztują najdroższe koty świata i które z nich zaliczają się do tego wysublimowanego grona. Co decyduje o cenie takiego zwierzaka: wygląd, pochodzenie, zachowanie, czy może coś jeszcze innego? Oto 5 najdroższych kotów na świecie, które mogą cię zaszczycić swoją obecnością, a ty... zostaniesz ich wdzięcznym sługą.

Ashera - najdroższa rasa kota

To najbardziej egzotyczna rasa kotów, a dokładnie rzecz ujmując hybryda. Cena tego kota sięgała niegdyś ponad sto tysięcy dolarów. Dotyczyło to ceny za czystą hybrydę, która w tym momencie nie jest już dostępna na rynku. Równie drogim zamiennikiem jest kot Savannah, który przypomina kota Ashera. Tego rodzaju hybrydy muszą mieć szereg dokumentów, które są potwierdzeniem ich czystej przeszłośc. Są bardzo żywotne i przyjazne, potrzebują masę ruchu.

Kot bengalski

Cena kota bengalskiego może się wahać. Znajdą się przedstawiciele rasy dostępni w cenie kilku tysięcy, ale są też hodowle, które życzą sobie nawet kilkadziesiąt tysięcy za kota bengalskiego. To krzyżówka domowego kota z dzikim kotem bengalskim. Prawdziwa gratka dla fanów zwierzaków jedynych w swoim rodzaju. Kot ten jest trudny w ujarzmieniu, osiąga naprawdę spore rozmiary i ciężko w ogóle myśleć o jakimkolwiek jego wytresowaniu.

Chausie

To egzotyczna krzyżówka kota domowego z dzikim kotem błotnym, którego oficjalna nazwa to Jungle Cat za cenę sięgająca nawet 10 tysięcy dolarów. Ta droga piękność ma naprawdę wiele zalet, a główną z nich jest fakt, że mocno przywiązuje się do człowieka. Łatwo się uczy, jest inteligentny i przyjazny. Musisz jednak zapewnić mu odpowiednią dawkę ruchu, bo bez tego kitek będzie czuł się niespełniony.