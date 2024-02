Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało jedynki list kandydatów do Rady Miasta Nowego Sącza oraz Rady Powiatu Nowosądeckiego Alicja Fałek

Iwona Mularczyk, Ilona Orzeł, Kamil Olesiak oraz Michał Kądziołka – to liderzy list Prawa i Sprawiedliwości w czterech okręgach wyborczych do Rady Miasta Nowego Sącza. Partia Jarosława Kaczyńskiego odsłania kolejne karty wyborcze, w tym także niektórych kandydatów do Rady Powiatu Nowosądeckiego.