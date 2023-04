Prezydent Andrzej Duda odebrał w Rzymie Ogień Pokoju na III Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce 2023

Jesteśmy bardzo wzruszeni i niezwykle dumni, że to właśnie u nas, w Polsce, w naszych miastach, w Krakowie, w mieście, z którego pochodzę, razem z moją żoną, Agatą, też tu obecną, odbędzie się to wielkie sportowe wydarzenie, trzecie w historii naszego kontynentu - mówił. Podkreślił, że dla Polaków to będzie największe sportowe wydarzenie - po EURO 2012 - organizowane przez nasz kraj.

Prezydent podkreślił podczas uroczystości, że "za 80 dni, po pokonaniu ponad 1500 kilometrów, ten ogień będzie rozgrzewał serca ponad 7 tys. sportowców z całej Europy po to, by realizować współzawodnictwo sportowe w największej w 2023 roku sportowej imprezie na świecie, jaką są Igrzyska Europejskie".

Ogień, od którego 21 czerwca w Krakowie odpalony zostanie znicz Igrzysk Europejskich, przekazał prezydentowi Dudzie szef Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Spyros Capralos, a prezydent oddał go Robertowi Korzeniowskiemu - czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym dokonał symbolicznego zapalenia pochodni, która następnie wyruszy w drogę do Polski. Sztafetę z Ogniem Pokoju rozpocznie Anita Włodarczyk.

Wśród sportowców, którzy towarzyszą prezydentowi jest m.in. Anita Włodarczyk. W rozmowie z dziennikarzami przed wylotem lekkoatletka podkreślała, że organizacja Igrzysk w Polsce to duże wydarzenia. - Dzisiejszy dzień na pewno przejdzie do historii - mówiła.

- Chciałem ogromnie podziękować panu przewodniczącemu europejskich komitetów olimpijskich, wszystkim państwu za decyzję, że odbędą się one bez udziału przedstawicieli Rosji i Białorusi. Rosji, która dziś jest państwem napastnikiem, agresorem, która wywołała wojnę na Ukrainie i reżimu białoruskiego, który ją wspomaga - powiedział prezydent. Podkreślił, że mówi to jako przedstawiciel kraju-gospodarza igrzysk, ale zarazem kraju, w którym dziś przebywa ok. 2 mln uchodźców z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną.

Przywieziemy do Polski Ogień Pokoju, szczególnie ważny w obecnym okresie, a my jesteśmy najbliżej Ukrainy - podkreśliła Anita Włodarczyk.

Ceremonia odbyła się w miejscu szczególnym, nie tylko dla historii Rzymu, ale również całej nowożytnej Europy. Muzeum Ara Pacis jest symbolem pokoju, mocno związanego z wartościami olimpijskimi, które są z kolei nierozerwalnie połączone z Igrzyskami Europejskimi.

Prezydent podziękował Anicie Włodarczyk i Robertowi Korzeniowskim, że przyjmują na swoje ręce Ogień Pokoju. - Niech żyje pokój, niech żyje czysty sport, czysta sportowa rywalizacja - mówił.

Włoski minister ds. sportu i młodzieży Andrea Abodi podkreślał rolę Krakowa, miasta ściśle związanego z papieżem Janem Pawłem II, który w stolicy małopolski pełnił funkcję arcybiskupa. Przypomniał też, że w niedzielę obchodziliśmy 18. rocznicę jego śmierci i podkreślał, że był on człowiekiem dialogu, a także kochał sport i młodzież.

Duda nawiązał do planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i do decyzji, by do igrzysk nie dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi.