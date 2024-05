Przypominamy - twórca matur jest pochowany w Walimiu w powiecie wałbrzyskim. Karl von Zedlitz wymyślił ten egzamin!

Karl Abraham von Zedlitz twórca matur urodził się w Czarnym Borze

„Za twórcę matur uważa się Karla Abrahama von Zedlitz, pruskiego ministra stanu i sprawiedliwości, a wcześniej prezydenta rządu śląskiego. W 1788 roku opracował on egzaminy, pozwalające na dalszą edukację na uczelniach uniwersyteckich. To jemu dzisiejsi abiturienci zawdzięczają odbywające się właśnie egzaminy. Karl von Zedlitz urodził się 4 stycznia 1731 roku w Czarnym Borze (niem. Schwarzwaldau), ukończył Szkołę Rycerską w Brandenburgu, następnie został członkiem najwyższego trybunału w Berlinie. W roku 1770 został Ministrem Sprawiedliwości, a w rok później Ministrem do Spraw Kościoła i Szkolnictwa.