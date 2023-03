Recenzje nowości płytowych. KSU gra metal zamiast punka, Kaśka Sochacka tworzy intymny nastrój, a Afro Kolektyw lekko przynudza

KSU „44”, Mystic, 2023

Aż trudno uwierzyć, że ta bieszczadzka grupa działa już 45 lat. To właśnie w Ustrzykach Dolnych pięciu chłopakom zachciało się w 1978 roku grać punk, o którym słyszeli w Radiu Wolna Europa. Początkowo wykonywali polskie covery Sex Pistols czy The Damned, ale z czasem zaczęli tworzyć własny repertuar. Potem losy grupy były kręte: dość powiedzieć, że z oryginalnego składu do dziś został tylko wokalista i gitarzysta Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk. I on nie raz zapominał o zespole, rozmieniając go na alkohol i dziewczyny. Za każdym razem jednak stawał na nogi. I to jego determinacji zawdzięczamy kolejny album KSU.

„44” to logiczna kontynuacja poprzedniej płyty zespołu. Już na „Dwóch narodach” pojawiły się tendencje, które na nowym krążku przybrały na sile. Z jednej strony bliżej dziś muzyce KSU do metalu niż do punka. Decyduje o tym ciężkie i mroczne brzmienie aktualnych nagrań. Nic w tym dziwnego – wszak „Siczka” był zawsze fanem Black Sabbath. Z drugiej strony znów pojawiają się na „44” folkowe piosenki. I trzeba przyznać, że KSU wypada w tej konwencji całkiem ciekawie. Punka jest tu w sumie najmniej. Niewykluczone więc, że nowy album wpłynie na radykalną zmianę w gronie odbiorców formacji.