Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, również w Małopolsce. Prośba lekarzy: tu noś maseczkę!

Obecne mutacje koronawirusa są mniej zjadliwe

Dr Lesław Szot, prezes Małopolskiego Oddziału Porozumienia Zielonogórskiego wskazuje, że choć zachorowań jest w istocie znacznie więcej więcej, to również w jego przychodni przebieg większości z nich jest dość łagodny. Nasi rozmówcy zgadzają się, że wskazanym byłoby zalecenie ze strony ministerstwa, by pacjenci przychodzili do przychodni w maseczkach. Co prawda część spośród nich zakłada je dobrowolnie, to decyzja resortu w tym zakresie z pewnością miałaby dużą moc.

- Pacjentów z COVID-19 mamy znacznie więcej. Osoby zaszczepione przechodzą go na ogół lekko, natomiast u tych, którzy na przyjęcie szczepionki się nie zdecydowały, przebieg choroby jest poważniejszy – zauważa dr Jerzy Radziszowski, przewodniczący Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie. Na szczęście obecne mutacje koronawirusa są znacznie mniej zjadliwe niż te z okresu pandemii i dramatyczne sytuacje należą do rzadkości.

Niewielu pacjentów w cięższym stanie

Informacje o łagodnym, jak dotąd, przebiegu Covid19 potwierdza prof. Aleksander Garlicki, małopolski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. - Do Szpitala Uniwersyteckiego trafia niewielu pacjentów w cięższym stanie. Mamy potrzebne leki, które na ogół są wystarczające do ich wyleczenia – zaznacza konsultant. Jednak pacjenci ci mogą być odwiedzani tylko przez jedną osobę, i to na krótki czas, dodatkowo muszą zakładać maseczki. Również w ocenie profesora w istotnym stopniu chronią one przez zakażeniem. Natomiast do laboratorium szpitalnego zgłasza się większa niż dotąd, liczba pacjentów z COVID 19. Otrzymuą leki i wracają do domu.