Rząd zapowiada obowiązek czipowania psów w 2023 roku. Sprawdzamy, ile to kosztuje i na czym polega

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas niedzielnej konferencji w Przysusze zapowiedział kilka ważnych zmian dla rolników oraz właścicieli czworonogów. W najbliższych miesiącach wprowadzony zostanie m.in. obowiązek czipowania psów.

Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku czipowania psów tak, żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak jest mu miłe i wygodne. Mam nadzieję, że we współpracy z samorządami, bo one najlepiej wiedzą, jaki jest z tym problem, tego dokonamy - poinformował.