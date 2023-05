Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma aż trzy nowe karetki. Tym samym zakończono wymianę całego taboru

Ratownicy Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, którzy dyżurują w podstacji w Korzennej, otrzymali nowoczesny ambulans. To wart ponad pół miliona złotych pojazd marki volkswagen z napędem na cztery koła i…

Oznacza to, że każda z aktualnie używanych karetek, to nowy samochód. Stało się tak dzięki temu, że w ostatnich dniach do Nowego Sącza dotarły trzy kolejne, a zarazem ostatnie nowe ambulanse.

– Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, ratownicy mogą szybciej i bezpiecznie dojechać do pacjenta. Nowe i sprawne ambulanse są szczególnie ważne w terenach górskich, gdzie inne samochody mają problem z dotarciem, a takich terenów w naszym powiecie nie brakuje - zaznacza Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki, któremu podlega SPR. - Cieszę się, że nasz plan modernizacji floty Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przynosi wymierne korzyści. Czternaście nowych ambulansów w cztery lata, to naprawdę spore osiągnięcie. Wszystko po to, aby mieszkańcy Sądecczyzny czuli się bezpieczniej i mieli lepszą opiekę medyczną.