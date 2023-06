Sądeczanin zmarł niespodziewanie w Danii. Osierocił dwójkę małych dzieci. To ogromna tragedia dla całej rodziny, potrzebna pomoc

Sądeczanin zmarł nagle w Danii

Do tragicznego zdarzenia doszło 2 czerwca w Danii, tam Wojciech z Nowego Sącza zmarł na wskutek zatoru. To był ogromny cios dla rodziny, żony Doroty i ich dzieci: Lenki (4 lata) i Frania (9lat). To tragedia, z którą ciężko jest im się pogodzić, stracili ukochaną osobę. Przyjaciele rodziny postanowili im pomóc i założyli zbiórkę pieniędzy.

- Ten niewyobrażalny cios postawił całą rodzinę w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Potrzebują wsparcia pieniężnego, które pozwoli regulować bieżące opłaty - czytamy w opisie zbiórki,

Warto dodać, że sądeczanin, tata Lenki i Frania pracując w Danii, pragnął wraz z ukochaną żoną zrealizować marzenie - wykończyć dom, w którym dzieci znajdą poczucie bezpieczeństwa i szczęście. Teraz to marzenie legło w gruzach, ale wielkie serca sądeczan być może kolejny raz nie pozostaną obojętne na tragedię.