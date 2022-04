Sezon grypowy trwa. W tych powiatach w Małopolsce choruje najwięcej osób [LISTA]

Coraz więcej pacjentów z objawami infekcji górnych dróg oddechowych zgłasza się do lekarzy. Na szpitalnych oddziałach pojawiają się też chorzy z pierwszymi potwierdzonymi od dwóch lat przypadkami grypy. Ma to związek - jak wyjaśniają lekarze - z końcem obostrzeń i zniesieniem, z wyjątkiem podmiotów leczniczych, obowiązku noszenia maseczek.

Jak podkreślają specjaliści, grypy nie należy lekceważyć, bo nieleczona może prowadzić do bardzo poważnych powikłań: zapalenia płuc czy ciężkiej niewydolności oddechowej, a w konsekwencji nawet śmierci.

Eksperci nie mają wątpliwości, że najskuteczniejszym sposobem profilaktyki wirusa grypy są szczepienia, zalecane szczególnie osobom z grup ryzyka.

- Należą do nich m.in. dzieci, kobiety w ciąży czy też osoby cierpiące na choroby przewlekłe. Szczepić powinni się jednak wszyscy bez wyjątku, ponieważ skuteczność szczepionek waha się od 70 do 90 proc. Jeśli jednak zdarzy się tak, że mimo szczepienia pacjent zachoruje, to przebieg choroby i tak jest znacznie łagodniejszy - tłumaczą lekarze.