Słynne "pięcioraczki z Krakowa" wyprowadzają się z Polski. Trzynastoosobowa rodzina z Horyńca-Zdroju zdecydowała się na wielką zmianę

A to nie pierwsze potomstwo Państwa Clarków. Na maluchy w domu czekało... siedmioro rodzeństwa w wieku od roku do 13 lat!

Przypomnijmy, że dzieci przyszły na świat w 28. tygodniu, przez cesarskie cięcie. Przypomnijmy, że taka ciąża trafia się raz na 52 miliony przypadków. Charles Patrick, Henry James, Elisabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy w dniu narodzin ważyli od 1400 do 710 gramów i mierzyli ok. 40 centymetrów.

- Czasami zmiany są dobre. Czasami zmiany oferują nam inne życie. Nie wiem, czy będzie lepiej, ale chcemy spróbować czegoś innego. Muszę spakować cały dom, sprzedać dom, zapakować dzieci, wybrać co jest nam najbardziej potrzebne i ruszyć w podróż do kraju, w którym nigdy nie byliśmy. Być może wielu z Was zainspiruje się tym. Czasem trzeba wyjść z tego, co znamy - mówi Pani Joanna, dokładnie relacjonując postępy w przygotowaniach do wyjazdu, który nastąpi już niedługo!