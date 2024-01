Sportowcy grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy: sukienka Świątek, koszulka Lewego, motocykl Zmarzlika Krzysztof Kawa

Bartosz Zmarzlik przekazał na aukcję WOŚP motocykl, na którym zdobył czwarty tytuł mistrza świata Malgorzata Genca / Polska Press

Jak co roku w wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie brak przedmiotów i atrakcji zaproponowanych na aukcję przez sportowców. Do najciekawszych w tegorocznej edycji należą sukienka Igi Świątek, koszulka Barcelony od Roberta Lewandowskiego i San Antonio Spurs od Jeremy’ego Sochana, motocykl Bartosza Zmarzlika, a nawet przelot helikopterem, do którego zachęca Marcin Gortat. Na oryginalny pomysł wpadł też Dariusz Michalczewski - były pięściarski mistrz świata oddał na licytację gitarę grupy Scorpions.