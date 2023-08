Szajka złodziei koni na Sądecczyźnie? W gm. Grybów próbowali pod osłoną nocy ukraść zwierzęta. Małopolski Związek Hodowców Koni ostrzega

Szajka złodziei poluje na konie w stadninach na Sądecczyźnie?

- 2019 roku była fala kradzieży, potem się to uspokoiło, bo była nagonka. Teraz z tego co słyszę, to znowu się zaczyna. Także trzeba bardzo uważać, warto mieć monitoring, żeby później mieć nagranie jakim transportem był wywieziony koń. Ułatwi to kontrolę na granicy i zatrzymanie samochodu. Chociaż tak naprawdę z Nowego Sącza na granicę jest zaledwie 30 min - dodaje.

Policja bada sprawę z gminy Grybów.

Chociaż w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych zawarto informację, że policja została poinformowana o zdarzeniu to jak się okazuje zawiadomienie na komendę nie wpłynęło. Justyna Basiaga z KMP w Nowym Sączu informuje nas, że choć Komisariat Policji w Grybowie nie otrzymał zgłoszenia o usiłowaniu kradzieży koni to funkcjonariusze prowadzą postępowanie.

Głośna kradzież koni w Kurowie

To była bardzo głośna sprawa. W sierpniu 2019 roku z pastwiska Andrzeja Wody w Kurowie skradziono aż siedem koni pod osłoną nocy. Były to - 3 kare, 2 siwe i dwa kasztany. Kasztany to zimnokrwista klacz ze źrebakiem, pozostałe to klacze rasy śląskiej. Konie zostały wyprowadzone z pastwiska do głównej drogi i zapakowane do samochodu. Właściciel stadniny Klimkówka obawiał się, że zwierzęta pójdą na rzeź, ponieważ konie bez paszportów nie są wiele warte.

Nie był to odosobniony przypadek kradzieży koni w regionie sądeckim. Do podobnego zdarzenia doszło także w Mochnaczce Wyżnej koły Krynicy-Zdroju miesiąc wcześniej. Była obawa, że w regionie grasuje szajka złodziei koni. Jesienią tego samego roku rodzina Rączków, która prowadzi stadninę w Izbach w gminie Uście Gorlickie padła ofiarą kradzieży, z pastwiska zniknęły cztery konie rasy huculskiej oraz jeden kucyk szetlandzki.