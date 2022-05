Szukasz makijażowych inspiracji? Poznaj TOP 6 beauty influencerów!

Vlada Haggerty to ukraińska charakteryzatorka i wizażystka, mieszkająca na co dzień w Los Angeles. Jej pasją i konikiem są awangardowe makijaże ust. Jeśli zatem poszukujesz ciekawej alternatywy na szaloną imprezę, jej konto z powodzeniem posłuży za inspirację!

Huda Kattan to amerykańska wizażystka, blogerka kosmetyczna i przedsiębiorczyni. Jest założycielką znanej na całym świecie linii kosmetyków Huda Beauty. Inpiracja dla wielu. Huda na swoim koncie promuje młodsze stażem koleżanki, ale także dzieli się z fankami swoimi tutorialami. Pozycja obowiązkowa do obserwowania!

3. Lubisz wyrazisty make up? Zajrzyj do Make Up By Alinna.

Pochodząca z Toronto Alina specjalizuje się w bardzo wyrazistych, ale i kobiecych looka’ch. Dziewczyna stawia na kolor i mocno podkreślone oko, a jej poczynania śledzi ponad 2 miliony followersów. Marzysz o drastycznej metamorfozie? Sprawdź jej propozycje!