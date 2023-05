Tak mieszka Maffashion. Zobacz, jak urządziła wnętrza znana influencerka. Koniecznie zajrzyj do modnego domu blogerki Julii Kuczyńskiej

Piętro domu: zajrzyj do nietuzinkowej sypialni gwiazdy mody

Maffashion: zobacz, gdzie mieszka znana blogerka. Z czyjej pomocy korzystała podczas aranżacji domu Julia Kuczyńska?

Wnętrza blogerki to niezwykła mieszanka designerskich smaczków , harmonii i konsekwencji. Autorką projektu aranżacji domu jest Aleksandra Karpińska z pracowni On/Off Architekci, która efektownie i pomysłowo połączyła minimalistyczny styl, komfort oraz funkcjonalność.

Przekonaj się, jaki styl wnętrzarski preferuje modowa gwiazda Julia Kuczyńska

Maffashion to osoba bardzo zajęta, bo jej grafik pęka na co dzień w szwach. Mimo to każdą wolną chwilę stara się spędzać w domu, w którym świetnie się regeneruje. Wnętrza willi Julii Kuczyńskiej zaaranżowane są w stylu loftowym i minimalistycznym.