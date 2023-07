Tak się bawią najpiękniejsze Polki w Krynicy Zdroju. Kandydatki na Miss Polski balują sądeckim uzdrowisku

To już ostatnie dni przed finałem konkursu Miss Polski 2023. Już 16 lipca poznamy nową Miss Polski. Wybrana zostanie ona spośród 32 kandydatek podczas wielkiej gali, która odbędzie się w Amfiteatrze parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Zanim konkurs się rozpocznie, kandydatki spędzają czas w Małopolsce. Odwiedziły między innymi Krynicę- Zdrój.

Nowy Sącz z konkursem Miss Polski i nie tylko

Już po raz trzeci Nowy Sącz stanie się polską i światową stolicą piękna. W Amfiteatrze w Parku Strzeleckim 14 lipca odbędzie się gala Miss Supranational, natomiast dwa dni później wybrana zostanie Miss Polski. Natomiast 22 lipca odbędzie się konkurs, w którym o tytuł Mistera Supranational walczyć będą najprzystojniejszy mężczyźni.

W tym roku zmieniono nieco formułę konkursu Miss Polski. O koronę ubiega się bowiem nie 16, a 32 kandydatki. Każde z 16 województw ma po dwie reprezentantki, które wyłonione zostały w regionalnych odsłonach konkursu.

O tytuł Miss Polski walczyć będą:

Klaudia Bańkowska - kujawsko-pomorskie

Agnieszka Brewka - wielkopolskie

Roksana Brodalka - zachodniopomorskie

Aleksandra Budnik - małopolskie

Paulina Buława - opolskie

Nikola Dobrowolska - podkarpackie

Agata Filipowicz - warmińsko-mazurskie

Karolina Gorbaniuk - lubelskie

Paulina Grabowska - warmińsko-mazurskie

Patrycja Jarocka - lubelskie

Angelika Jurkowianiec - opolskie

Wiktoria Kurek - świętokrzyskie

Klaudia Ligenza - pomorskie

Oliwia Łapińska - podlaskie

Emilia Majewska - pomorskie

Julia Marcinkowska - wielkopolskie

Oliwia Masłowska - śląskie

Oliwia Mikulska - lubuskie

Sylwia Mrochem - śląskie

Kamila Pacholak - łódzkie

Patrycja Puchała - lubuskie

Gabriela Rogala - podkarpackie

Martyna Rurańska - dolnośląskie

Weronika Sienkiewicz - podlaskie

Sonia Słomska - małopolskie

Dominika Staniaszek - mazowieckie

Milena Terka - łódzkie

Julia Tomaszewska - mazowieckie

Kaja Tomaszewska - zachodniopomorskie

Agata Weiss - dolnośląskie

Agata Wendorff - kujawsko-pomorskie

Kamila Wzorek - świętokrzyskie



Małopolska reprezentacja w konkursie Miss Polski

Do finału Miss Polski zakwalifikowały się rodowita krakowianka Sonia Słomka oraz pochodząca z Klęczan na Sądecczyźnie Aleksandra Budnik. Obie kandydatki do korony to studentki.

Sonia Słomka ma 23 lata i kończy studia na Politechnice Krakowskiej na kierunku inżynieria produkcji. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Paderewskiego w klasie fortepianu, ale gra także na gitarze i ukulele. Do tego uwielbia śpiew, jazdę konną, siłownię. Na co dzień pracuje na stanowisku optical engineera. Projektuje lampy do znanych i prestiżowych marek samochodów sportowych.

Aleksandra Budnik ma 21 lat i studiuje kosmetologię. Pracuje w salonie kosmetycznym. Uwielbia muzykę a swoją pasję realizuje tańcząc w Zespole Regionalnym Mystkowianie. Do tego gra na gitarze klasycznej i elektrycznej. Drugie miejsce w jej życiu zajmuje sport – siatkówka, jazda na rowerze i wycieczki górskie to jest to, co uwielbia.

Kandydatki do Miss Polski w Krynicy-Zdroju

Pretendentki do Korony Miss Polski przebywały na zgrupowaniu w Małopolsce. Trochę czasu spędziły w jej stolicy – Krakowie, po czym przeniosły się do Krynicy-Zdroju. Piękne panie można było spotkać na krynickim deptaku i nie tylko. Szczęśliwcy mogli finalistki podziwiać na basenach w Muszynie. Zobaczcie zdjęcia.

