Takich dań z bobem jeszcze nie jadłeś! Bób w sosie pomidorowym i makaron z bobem posmakują każdemu [PRZEPISY]

Bób to jedno z najstarszych warzyw strączkowych – uprawiany od ponad 5 tys. lat, znany był już starożytnym Grekom, Rzymianom i Egipcjanom. Te niewielkie ziarenka są źródłem witamin i minerałów, ale przede wszystkim roślinnego białka. Powinny zatem znaleźć się w diecie osób aktywnych i wegetarian.

Ze względu na wysoką zawartość kwasu foliowego (100 g surowego bobu pokrywa ponad 100% dziennego zapotrzebowania na ten składnik) jest także niezbędny dla kobiet w ciąży i starających się o dziecko.

Bób wspomaga regenerację naczyń krwionośnych i, co szczególnie ważne dla osób starszych, obniża poziom złego cholesterolu, a stymuluje wzrost dobrego. Ponadto bób jest bogaty w błonnik, magnez i żelazo, dlatego jest nieocenioną bronią w walce z anemią. Co więcej, bób skutecznie obniża poziom cukru we krwi i zapobiega zakwaszeniu organizmu.

Bób świetnie sprawdza się jako dodatek do zup i sałatek.