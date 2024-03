Te kobiety to prawdziwe petardy! Pochodzą z Sądecczyzny i osiągnęły prawdziwy sukces. Jest o nich głośno! Zobacz wszystkie Anna Jaroś

Na zdjęciach Joanna Kulig, Ola Nowak, Joanna Muzyk i Katarzyna Zielińska. Zobacz też inne kobiety z Sądecczyzny, które osiągnęły ciężką pracą wiele print screen Instagram Zobacz galerię (17 zdjęć)

Są mądre, zdolne i mają wiele pomysłów, a przede wszystkim odważnie kroczą przez życie. To dzięki determinacji i ciężkiej pracy doszły tak daleko. Mowa o sądeczankach, które nie tylko zachwycają urodą, ale także pomysłem na życie. Robią to co sprawia im satysfakcję, nie boją się spełniać swoich marzeń. Są wśród nich aktorki, piosenkarki, projektantki mody, modelki czy blogerki. O kogo chodzi? Sprawdź w naszej galerii.