Te leki zniknęły z aptek. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć, są szkodliwe! Nowa lista ostrzeżeń GIF [7.03.2033]

Co zrobić z wycofanym lekiem, który mamy w domu?

Jeżeli w swojej apteczce masz lek, który wycofano z obrotu, w pierwszej kolejności sprawdź jego serię i datę ważności. Może się bowiem okazać, że kupiłeś ten sam produkt, ale z inną serią i ważnością, a co do tej partii nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń.

Jeśli jednak numer serii i data ważności się zgadzają, lek nie nadaje się do zażywania. Pamiętaj, że produktów leczniczych nie należy wyrzucać do zwykłego kosza, ponieważ zawarte w nich substancje są zagrożeniem dla środowiska naturalnego (niszczą glebę i wodę, zatruwają rośliny i zwierzęta, a ponadto rozkładają się bardzo powoli, nawet kilkadziesiąt lat). Zamiast tego, oddaj je przy najbliższej okazji do apteki, gdzie znajdują się specjalne pojemniki na przeterminowane lub wycofane leki, które są później przekazywane do utylizacji w specjalnych punktach.