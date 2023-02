Toksyczni rodzice – co robić, żeby nie powielać złych wzorców z dzieciństwa? Wypróbuj proste techniki rekomendowane przez trenerkę mentalną

Zmiana nawyków do długotrwały proces

Toksyczni rodzice sprawiają, że czujemy się gorsi

Toksyczny rodzic to osoba, która wzmaga w dziecku poczucie wstydu i wywołuje w nim wrażenie, że ciągle robi coś źle. Toksyczni ludzie często starają się zawstydzać innych i dowodzić swojej racji albo wyższości. Uciekają się także do szantaży emocjonalnych, aby skłonić nas do działania, które według nich jest pożądane. Często łączy nas z toksycznymi rodzicami bardzo bliska więź, tym bardziej trudno jest im się przeciwstawić. Jeżeli mamy toksyczną matkę lub ojca, możemy też zmagać się z trudnościami w tworzeniu relacji w życiu dorosłym.

Chociaż nie każda matka czy ojciec zasługuje na miano toksycznej osoby, to warto wiedzieć, że chcąc nie chcą upodabniamy się do swoich rodziców. Z czasem zaczynamy powielać zachowania, które pamiętamy z dzieciństwa – również te krzywdzące innych. Ze schematami postępowania z dzieciństwa bardzo trudno jest zerwać, zwłaszcza gdy wychowywał nas toksyczny rodzic. Niektóre wzorce postępowania są w nas głęboko zakorzenione i nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ich istnienia. Warto jednak wiedzieć, że można z nimi walczyć, a także dążyć do wyzbycia się negatywnych nawyków. Istnieją metody na uporanie się z postawami, które stanowią wynik traumy, trudnych doświadczeń czy toksycznego zachowania bliskich.