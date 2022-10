Umiarkowany ruch zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2, nadciśnienia i depresji. Ile kroków robić dziennie? Agata Siemiaszko

Spacer po lesie to nie tylko forma aktywności fizycznej, ale również „pigułka natury”, czyli naturalny sposób na wzmocnienie odporności i redukcję stresu. cottonbro/Pexels.com

Co roku wskutek chorób przewlekłych umiera blisko 36 mln ludzi na świecie – podaje WHO. To pokazuje, jak poważnym problemem są zaburzenia o charakterze przewlekłym. Czy można się przed nimi uchronić? Przede wszystkim ważna jest odpowiednia profilaktyka, w tym zbilansowana dieta, unikanie otyłości oraz umiarkowany ruch. W najnowszych badaniach zaobserwowano, że już 8,2 tys. kroków dziennie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, nadciśnienia i bezdechu sennego.