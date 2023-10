W Małopolsce będą nowe obwody łowieckie. Jest plan i czas na uwagi

Do 20 października 2023 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały, elektronicznie na adres [email protected] lub pisemnie na adres Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Uchwałą tą dokonuje się aktualizacji terenów wyłączonych z użytkowania łowieckiego, do których zgodnie z art. 26 ustawy Prawo łowieckie zalicza się m.in. tereny w granicach administracyjnych miast (jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich), tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz

tych miejscowości, budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym. Dokonuje się również korekty terenów wyłączonych z użytkowania łowieckiego na obszarach leśnych, co wpływa na zmiany powierzchni użytkowej łowisk.