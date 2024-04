W Małopolsce mamy 349 stulatków. Najstarszy mieszkaniec województwa mieszka w Krakowie. Ma 107 lat

Świadczenie honorowe

Wysokość „świadczenia honorowego” równa jest kwocie bazowej, która służy do obliczania emerytur i rent. Jest ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 6246,13 zł brutto. Dodatek po ukończeniu 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie jest waloryzowany. Dlatego emeryci otrzymują równe kwoty „świadczenia honorowego”.

Kiedy potrzebny jest wniosek?

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają wniosku o to świadczenie. Gdy skończą sto lat przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Dotyczy to najczęściej kobiet, które zrezygnowały z pracy, by zająć się dziećmi. Wniosek o „świadczenie honorowe” można dostarczyć do najbliższej placówki ZUS.