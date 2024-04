W Małopolsce nawet Angel Rodado jest w jego cieniu. Już 34 gole na koncie Szymona Grucy

Szymon Gruca to wychowanek Grybovii, 7 maja skończy 32 lata. Urodzony w Gorlicach piłkarz po opuszczeniu rodzinnych stron występował w Kolejarzu Stróże, Orle Przeworsk, a następnie na zapleczu słowackiej ekstraklasy w Partizanie Bardejov i FK Poprad oraz w Barciczance Barcice i Popradzie Muszyna, by wrócić do drużyny, w której rozpoczynał karierę.

Nowy rozdział w życiu otworzył w 2021 roku, zostając wiceprezesem 100-letniego klubu, który spadł do A klasy, zarazem wspomagając Grybovię na boisku. Obecnie nie tylko strzela gole, ale także prowadzi zespół w roli trenera.

Zestawienie najskuteczniejszych piłkarzy w regionie podajemy za stroną Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, który opublikował ranking przesłany przez PZPN na podstawie danych z Extranetu. To więc źródło oficjalne, obejmujące wszystkie klasy rozgrywkowe w regionie, aż do klasy B. W zestawieniu są uwzględnione także rozgrywki juniorów i młodzieży oraz piłki nożnej kobiet.