W sobotę w Niepołomicach ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium Miłości"

"Kocham Niepołomice, to fantastyczne miasto z XV wieku. Kazimierz Wielki wybudował tam zamek, początkowo był to zamek myśliwski, gdzie z Krakowa przyjeżdżał na polowania. Tam też na wakacjach była królowa Bona" - mówił w jednym z wywiadów.

Iwona z kolei pochodzi z Radomska. Seniorka niemal dwadzieścia lat spędziła zagranicą, w Anglii i Holandii. W ostatnich latach zdecydowała się jednak na powrót ze względu na synów i wnuka, którzy mieszkają w Polsce.

Iwony na ślubnym kobiercu stanie po raz trzeci, dla Gerarda to drugi ślub.

Młoda Para planuje za kilka miesięcy udać się w podróż poślubną do Afryki lub Azji.

Iwona i Gerard - historia miłości

Poznali się na planie "Sanatorium miłości", ale ich uczucie narodziło się już po zakończeniu programu.

- Miłość, szczególnie w naszym wieku, to ogromna odpowiedzialność. Oprócz tego, że czerpiemy radość z bycia razem na co dzień, z przytulania się, ze wspólnego jedzenia i patrzenia sobie w oczy, to musimy pamiętać, że miłość powinna być oparta na przyjaźni - wyjaśniała Iwona w odcinku specjalnym „Sanatorium miłości”.