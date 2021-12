Walka o oddech. Coraz więcej dzieci wymaga podłączenia do intensywnej terapii tlenowej

Covidowy oddział dziecięcy w krakowskim szpitalu im. Stefana Żeromskiego przepełniony jest małymi pacjentami. By przyjąć zakażone dziecko, inne trzeba wypisać. W sumie w placówce hospitalizowanych jest 40 małych pacjentów, którzy ciężko przechodzą COVID-19.

- Dziennie na oddział przyjmujemy nawet po kilkanaścioro dzieci. W tej fazie pandemii obserwujemy zdecydowanie inny przebieg COVID-19 u małych pacjentów. To, co wcześniej było rzadkością u dzieci: niewydolność oddechowa taka, że musimy używać sprzętu do inwazyjnej wentylacji, w tej chwili staje się codziennością – mówi nam dr Lidia Stopyra, szefowa oddziału zakaźnego dzieci szpitala im. Żeromskiego w Krakowie.

Niestety, jak dodaje, COVID-19 powoduje u nich coraz poważniejsze powikłania. Tylko w ostatnim czasie do szpitali w całej Polsce trafiło kilkoro dzieci z udarem.

- Jak w przypadku każdej choroby liczy się czas, jeśli pacjent do nas trafi szybko, mamy zdecydowanie większe szanse na skuteczne leczenie. Niestety, coraz częściej dzieci trafiają do nas bardzo późno, nawet w 10-11 dobie od wystąpienia pierwszych objawów zakażenia. Są to pacjenci z domów, w których neguje się istnienie koronawirusa, a rodzice są antyszczepionkowcami. Do ostatniego momentu zwlekają więc z wizytą w szpitalu pomimo wystąpienia objawów u dzieci – dodaje dr Stopyra.