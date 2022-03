Władczynie, łowczynie, rolniczki. Jak wyglądały kobiety żyjące przed setkami i tysiącami lat? Spójrz w twarze kobiet z przeszłości

Od biżuterii do DNA, czyli co jeszcze wiadomo

Jak wyglądały kobiety z przeszłości? Portrety to za mało

Jak wyglądały kobiety z przeszłości? Portrety to za mało

Kiedy odtwarza się przeszłość na podstawie badań archeologicznych, znajduje się kości ludzi, pozostałości ich otoczenia, biżuterii, ubrań, broni itp. Są oczywiście i przedstawienia, a niekiedy nawet portrety. Jednak te ostatnie nie powstawały „zawsze i wszędzie”, a często były bardzo stylizowane lub idealizowane, niekiedy też prawdopodobnie po prostu nieudolne. W przypadku sławnych ludzi często ich podobizny tworzono wiele lat po ich śmierci i jest to wyłącznie wyobrażenie artysty – czy chodzi o starożytne portrety np. Safony i Homera czy poczet królów i królowych Polski Jana Matejki. Nawet jeśli wizerunki były tworzone za życia człowieka, to bardzo często przedstawiały twarze znacznie piękniejsze i szlachetniejsze niż w rzeczywistości. Brakuje też portretów „zwykłych” ludzi, bo choć pojawiają się przedstawienia np. rzemieślników o zindywidualizowanych rysach, trudno obecnie wiązać je z jakimś konkretnym człowiekiem. Czy więc nie mamy szans poznania prawdziwych twarzy kobiet i mężczyzn z odległej przeszłości? Mamy – taką możliwość dają rekonstrukcje twarzy wykonywane na podstawie kości czaszki. Najczęściej są one tworzone na potrzeby wystaw muzealnych.