Wybierz swoją reprezentację Polski 100-lecia!

Polski Związek Piłki Nożnej uruchamia platformę umożliwiającą stworzenie własnej, wymarzonej drużyny. To specjalna strona internetowa, mająca na celu przedstawienie i przypomnienie bogatej historii PZPN, w tym postaci, które ją tworzyły i tworzą. Pragniemy zaprosić do niej wszystkich sympatyków sportu i piłki nożnej, aby wybrali jedenastu najlepszych i najbardziej utytułowanych reprezentantów Polski w stuletniej historii PZPN. Swoje zespoły wybierać można od 4 października do 20 listopada 2019 roku. Oficjalne ogłoszenie Reprezentacji 100-lecia nastąpi podczas Gali Stulecia PZPN, 6 grudnia 2019.

Wyboru finalnej Reprezentacji 100-lecia dokonuje specjalnie powołana przez Polski Związek Piłki Nożnej Kapituła wspólnie z Kibicami, którzy oddali swój głos na platformie internetowej. W skład Kapituły wchodzą byli selekcjonerzy reprezentacji Polski, dziennikarze sportowi oraz członkowie Komisji Mediów i Marketingu PZPN.