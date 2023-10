Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych - kiedy?

W niedzielę, 15 października podano wstępne i cząstkowe, ogólnopolskie wyniki wyborów parlamentarnych oparte na baniach exit poll.

Kształtują się one tak:

PiS - 36,8%, co daje 200 mandatów

KO - 31,6%, co daje 163 mandatów

Trzecia Droga -13,0%, 55 mandatów

Lewica - 8,6%, 30 mandatów

Konfederacja - 6,2%, 12 mandatów

Bezpartyjni - 2,5%.

Według wstępnych danych opozycja zdobyła więc łącznie 248 mandatów. PiS i Konfederacja zdobyły ich łącznie 212.

Wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach partii, trzecie z kolei. To wielki sukces naszej formacji

- tak wyniki komentuje prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy, tego jeszcze nie wiemy. Nie pozwolimy jednak na to, aby Polska utraciła, to co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu - niepodległość - dodał.