Wybory samorządowe 2024. W sześciu sądeckich gminach będzie tylko jedna tura wyborów, a czterech aktualnych włodarzy nie ma kontrkandydata

W dwóch gminach odbędzie się tylko jedna tura wyborów. Do nich należy Korzenna , którą nieprzerwanie od 2006 roku rządzi Leszek Skowron. Jego kontrkandydat to 31-letni Rafał Gajewski, radny gminy Korzenna i dziennikarz portalu sadeczanin.info. W Łabowej natomiast zmierzą się aktualna wójt Marta Słaby i jej poprzednik czyli Marek Janczak.

W czterech gminach odbędą się wybory na zasadach plebiscytu. To dlatego, że zgłoszony został tylko jeden kandydat na urząd. Wyborcy będą więc mogli postawić znak „X” w rubryce „za” lub ”przeciw”. Kontrkandydata nie ma aktualny burmistrz Muszyny – Jan Golba, burmistrz Grybowa – Paweł Fyda, wójt gminy Łącko – Jan Dziedzina oraz wójt gminy Rytro – Jan Kotarba.

Wielu konkurentów ma także aktualny burmistrz Piwnicznej-Zdroju, czyli Dariusz Chorużyk. To aż pięciu kontrkandydatów: Piotr Baran - przedsiębiorca branży transportowej oraz strażak piwniczańskiej OSP, Mariusz Lis, wiceburmistrz poprzedniej kadencji samorządu, a aktualnie przewodniczący piwniczańskiej rady, Piotr Ściegienny, wieloletni przewodniczący osiedla Kosarzyska, a aktualnie radny miejski, Sławomir Wójtowicz, który jest przewodniczącym osiedla Majerz oraz Tomasz Michałowski, który przez 10 lat w Urzędzie Miasta Nowego Sącz zajmował się sprawami kultury, sportu, turystyki i promocji, był też szefem gabinetu politycznego Jarosława Gowina.

Oprócz aktualnego burmistrza Krynicy-Zdroju Piotra Ryby, o najważniejsze stanowisko w uzdrowisku ubiega się jeszcze trzech kandydatów. Na liście jest Iwona Grzebyk-Dulak, radna miejska a na co dzień funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Do rządzenia gminą chce wrócić Dariusz Reśko, burmistrz w latach 2010-2018, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu. Ostatni z kandydatów to Sławomir Czarnecki, doktor nauk prawa i były wykładowca wyższych uczelni w Warszawie i Rzeszowie, a także dwukrotny radny Krynicy-Zdroju.