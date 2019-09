Życiowa Dziesiątka z Krynicy-Zdroju do Muszyny to najszybszy bieg na 10 km rozgrywany w Polsce. Jest on częścią 10. TAURON Festiwalu Biegowego. Zawodnicy wystartowali z krynickiego deptaka, trasą wiodącą drogą asfaltową i opadającą na całej długości, by dotrzeć na metę pod pod Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie w Muszynie. Najszybszy z mężczyzn był Mathew Kosgei z czasem 28:24. Po nim Henryk Szost - 28:55, a trzeci Nelson Kipkoge Cherutich - 29:25. Pierwszą na mecie kobietą była Jayline Chemutai z czasem 31:53, drugą Ruth Nundu Mbatha- 32:21, a trzecią Katarzyna Jankowska - 32:43.