Życzenia na Dzień Babci 21 stycznia 2024. Najpiękniejsze kartki z życzeniami - gotowe do pobrania i wysłania!

WIERSZYKI, ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA

Babciu, dziadku, chodźcie z nami.

Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.

Do wąchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.

Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,

Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,

My uśmiechamy się do siebie zawsze.

Jak dziś, jak teraz!

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem". Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wiary i łask Bożych w tym szczególnym Dniu Babci składają wnuczka ... i wnuczek

Kochana Babciu, życzę Ci, aby Pan Bóg prowadził Cię przez resztę Twego życia, a Matka Boska otaczała Cię swoją opieką. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci życzy wnuczek.