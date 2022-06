17. Forum Przedsiębiorców Małopolski. "Energia dla firm" [RELACJA Z KONFERENCJI]

Musimy całkowicie uniezależnić się od surowców energetycznych z Rosji, bo zależy od tego bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy Polski i Europy. Wymaga to bliskiej współpracy rządu, samorządów, biznesu, nauki i instytucji wspierających firmy. Działania trzeba podjąć pilnie. Potrzebujemy zarazem precyzyjnego planu ponad podziałami na kolejne lata - to główny wniosek z XVII Forum Przedsiębiorców zorganizowanego przez krakowski oddział Polska Press - Dziennik Polski i Gazetę Krakowską – wraz z czołowymi organizacjami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Transmisja live z 17. Forum Przedsiębiorców już się zakończyła. Dziękujemy za liczny udział!



Zapraszamy do obejrzenia retransmisji!

Od kilku lat redakcja "Dziennika Polskiego" i" Gazety Krakowskiej" organizuje Forum Małopolskich Przedsiębiorców, którego ideą jest wysłuchanie głosów ludzi biznesu i przekonanie do ich argumentów polityków i urzędników. W czwartek 23 czerwca już po raz XVII w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się to niezwykłe wydarzenie, podczas którego spotykamy się z najciekawszymi osobowościami ze świata polityki, nauki i biznesu. - Przez dekady przyzwyczailiśmy się, że energia po prostu jest i nie stanowi bolesnego obciążenia dla domowych i firmowych budżetów. Teraz przeżywamy szok. Jesienią 2021 rosnące koszty energii i obawy o jej dostępność trafiły na szczyt listy największych problemów firm i gospodarstw domowych. Wiosną 2022, po rosyjskiej napaści na Ukrainę, energia stała się kwestią życia i śmierci. Z badań GUS wynika, że jest to arcypoważne wyzwanie dla 90 procent przedsiębiorców w Małopolsce! - mówi prowadzący Forum red. Zbigniew Bartuś, podczas otwarcia konferencji.

Następnie głos oddał Józefowi Gawronowi, wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, który w swoim wystąpieniu opowiadał o roli wodoru w transformacji energetycznej regionu, opowiadając na pytanie jak zapewnić przedsiębiorstwu bezpieczne i stabilne źródła energii. - Jako władze regionalne staramy się zachęcać środowiska zaangażowane w technologie wodorowe do rozbudowy tej branży, dzielenia się pomysłami czy też podejmowania współpracy – tak w wymiarze lokalnym jak również międzynarodowym. Na początku czerwca gościliśmy w Krakowie konferencję „Accelerate the process: Hydrogen as the new fuel of growth”. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie umożliwiło integrację najważniejszych europejskich podmiotów zainteresowanych praktycznym wdrożeniem technologii wodorowych. W najbliższych dniach z kolei będziemy świadkami uruchomienia pierwszej stacji ładowania wodorem, którą na terenie Małopolski otworzy Orlen - mówi wicemarszałek małopolski Józef Gawron.

Energia. Gdzie jesteśmy? Co możemy z tym zrobić?

Gość specjalny Piotr Woźniak, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, a także minister gospodarki w latach 2005 – 2007 oraz prezes zarządu PGNiG w latach 2016-2020 w rozmowie z red. Bartusiem odpowiada na pytania jak to się stało, że jako pierwszy w Polsce, ale także zapewne w Europie zaczął ostrzegać przed uzależnieniem od surowców energetycznych z Rosji i czynić starania, by się od nich uniezależnić.

- Od dawna szokowało mnie to, że my jako kraj – i w ogóle cała Europa – tak niefrasobliwie „wisimy” na gazie rosyjskim i na jednym dostawcy jakim jest Gazprom. Kiedy w 1998 roku trafiłem do zespołu doradców ówczesnego premiera – Jerzego Buzka, którym kierował Wojciech Arkuszewski, poproszono mnie żebym spisał swoje pomysły. Po dwóch dniach przemyśleń położyłem Arkuszewskiemu na biurku projekt dywersyfikacji dostaw gazu – mówi. Co się w niej znalazło? - Poruszyłem tam cztery kwestie, dowodząc dlaczego to jest niekorzystne, a przed wszystkim groźne. Po pierwsze: ceny rosyjskiego gazu były dla Polski niesłychanie wysokie – o niebo wyższe niż dla innych zachodnich partnerów Gazpromu: nie tylko dla Niemiec, ale także Czech czy Słowacji. Uderzyło mnie to, że te bardzo wysokie ceny podkopują konkurencyjność polskiej gospodarki – przecież gazu używa szereg ważnych gałęzi przemysłu - odpowiada.

Jak tłumaczył pozostałymi argumentami za dywersyfikacją były również nagminne przerwy w dostawach od Gazpromu. Od 2004 roku – przyjęcia przez Polskę w UE – do końca 2019 roku zarejestrował ich aż osiem. Od kwietnia bieżącego roku dostawy ocięto już w całości – na osiem miesięcy prze końcem kontraktu „jamalskiego”. Zdaniem Woźniaka Rosjanie wcześniejsze wyłączenie były treningiem destabilizacji naszego kraju. - Do tego uzależnienie polityczne i – najtrudniejsze – okrążenie gazociągami Ukrainy. Te wszystkie argumenty doprowadziły mnie do wniosku, że eksport paliw kopalnych jest dla Rosji narzędziem do uzależnienia politycznego i dążenia przez Rosję do zbudowania gazociągów omijających terytorium Ukrainy – by móc ten kraj szantażować i wpływać na wybory Ukraińców. Przez te wszystkie lata Rosjanie grali na to, by jak najmniej gazu przesyłać przez Ukrainę - stwierdził.

Apelował, że kupując surowce od Rosji, finansujemy jej machinę wojenną. - Europa zmarnowała ostatnie osiem lat, które można było wykorzystać na uniezależnienie się od dostaw ze Wschodu - stwierdził.

Panel dyskusyjny - Jak zarządzać kryzysem? Energia. Geopolityka. Prawo. Bezpieczeństwo.

Podczas Forum nie zabrakło również gorącej dyskusji, która wywiązała się między właścicielami firm, samorządowcami i przedstawicielami władzy centralnej jak zarządzać przedsiębiorstwami w czasach kryzysu. Wspólnie starali się odpowiedzieć na pytanie co sprawdzi się w firmie w miejsce ropy, gazu, węgla; jakie przełomowe technologie energetyczne mają na warsztacie małopolskie uczelnie, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa a także jakie regulacje prawne i rozwiązania podatkowe są niezbędne, byśmy przeszli przez transformację energetyczną możliwie bezboleśnie? - Od lata przepisy prawa podatkowego w Polsce są na tragicznym poziomie, jeśli chodzi o skomplikowanie i sposób ich wprowadzania. Najlepszym tego przykładem jest Polski Ład. Dla nas, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców, których na co dzień wspieramy, jest wielce frustrujące, że musimy się mierzyć z takim chaosem – choć wcale nie było to konieczne. Szerszy wniosek jest taki, że w ten sposób nigdy, ale to przenigdy nie powinno się tworzyć prawa – w ogromnym pędzie, bez namysłu, bez konsultacji, bez vacatio legis. A już zwłaszcza nie powinno się tak kreować prawa podatkowego, które powinno być wyjątkowo stabilne i przewidywalne, gdyż od tego zależy byt i rozwój tysięcy firm, a więc – mówiąc górnolotnie – dobrobyt Polski - zwracała uwagę Justyna Zając-Wysocka, Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Debata dotyczyła także barier, które blokują rozwój firm.

- Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale oczekiwalibyśmy, żeby ustawodawca przestał nam pomagać. Pomoc jak do tej pory jest dolewaniem oliwy do ognia. Spójrzmy na inflację, na generowanie problemów interpretacyjnych i utrudnianie działalności gospodarczej poprzez dodawanie przedsiębiorcom pracy w różnych zbędnych obszarach - komentował zmiany w obrębie systemu prawnego dr Maciej Sala-Szczypiński dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wszyscy uczestnicy XVII Forum podkreślali, że w Małopolsce udało się stworzyć ekosystem instytucji bardzo przyjaznych przedsiębiorcom, świetnie rozumiejących ich potrzeby, szybko reagujących na zmiany, a zarazem podchodzących do każdej firmy i jej problemów indywidualnie. Do absolutnej czołówki należą tu: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (podległe władzom województwa), Bank Gospodarstwa Krajowego i Krakowski Park Technologiczny. Coraz większą prorozwojową role odgrywają także firmy-instytucje będące pomostem między nauką a biznesem, jak wspomniana sieć Łukasiewicz, Intech PK, spółka celowa Politechniki Krakowskiej.

Mariusz Kękuś z MARR opisywał jak ta pomoc wygląda w praktyce. - Doradzamy jak zarządzać firmą i jak kierować zespołami, jak wdrażać strategie zarządzania wiekiem – w sposób maksymalnie wykorzystujący potencjał. Pomagamy w planowaniu i prowadzeniu działań eksportowych. Ułatwiamy nawiązywanie konaków z partnerami zagranicznymi i wprowadzenie ofert regionalnych firm na światowe rynki - wymieniał. Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przekonywał z kolei, że głęboko wierzy iż ten wyjątkowo trudny czas, pełny wyrzeczeń i kosztów, jest zarazem wielkiej szansy na transformację, która uczyni nie tylko naszą część Europy, ale po prostu świat, miejscem lepszym do życia. - Widać tu wielką determinację nie tylko Unii Europejskiej ale i administracji Stanów Zjednoczonych w dążeniu do zielonej rewolucji - mówił.

Przedsiębiorcy sami na wojnie z kryzysem

O recepty na kryzys rozstał zapytany Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

- Najbliższa przyszłość gospodarki globalnej, europejskiej i polskiej w dużej mierze zależy od wydarzeń i decyzji o politycznym i militarnym, a nie ekonomicznym charakterze. Najlepsze, co może się wydarzyć, z naszego, polskiego punktu widzenia, jest relatywnie szybkie zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę i to w taki sposób, by rosyjskie możliwości wpływu na nasz region były maksymalnie ograniczone. Wtedy czeka nas okres odbudowy Ukrainy i budowy gospodarek rynkowych na Białorusi i w Mołdawii. Polska i inne kraje naszego regionu mogą na tym procesie w znaczący sposób skorzystać. Od nas i od Europy wymaga to skutecznych sankcji, a potem współpracy- zarówno z Ukrainą, jak i pomiędzy sobą - mówi Walewski.

Panel dyskusyjny - Nauka i biznes w drodze od węgla, ropy i gazu do odnawialnych źródeł energii.

W drugim panelu dyskusyjnym prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie czy technologia nas zbawi, a także jak wykorzystać szansę, jaką jest obecny kryzys i robić dochodowy biznes na fali transformacji energetycznej?

Na problemy z jakimi obecnie mierzy się branża fotowoltaiczna zwracała uwagę Żaneta Koźmińska dyrektor Zarządzająca Revolt Energy S.A., Członkini Zarządu - Po rewolucji w sposobie rozliczania ekologicznie wyprodukowanej energii, fotowoltaika w Polsce przechodzi kryzys. - Ceny akcji spółek zajmujących się fotowoltaiką przeżywają załamanie, bo rynek tak zareagował na nowe regulacje rządowe. Patrząc w szerokiej perspektywie rynek miko-firm fotowoltaicznych przestał istnieć - posumowała. I dodała, że w wyniku pandemicznych zaburzeń, zerwania łańcuchów dostaw, a teraz wojny na wschodzie, brakuje urządzeń i podzespołów – a trzeba pamiętać, że każda instalacja to nie tylko panele czy pompy, ale cały system, który dopiero w całości spełnia swoją rolę.

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej pochylał się nad kwestią czego brakuje w Polsce do tego, by elektromobilność nabrała tempa.

- Barierą w rozwoju własnej produkcji jest ograniczony dostęp do surowców strategicznych, komponentów elektronicznych oraz brak własnego zaplecza technologicznego. Dziś elektromobilność jest dostępna tylko dla zamożnej części społeczeństwa. Same pojazdy są relatywnie drogie - mówił. Dopytywany o drogę rozwoju tzw. czystej elektromobilności wskazywał na stworzenie całego systemu odnawialnych źródeł energii. - W przypadku Polski, nie ma na to prostej recepty i dlatego należy korzystać zarówno z energii wiatrowej, fotowoltaiki, energii wodnej, biopaliw i biogazu oraz przyspieszyć budowę elektrowni jądrowych - stwierdził. Prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z kolei stwierdził, że największy i najważniejszy potencjał w transformacji, która aktualnie ma miejsce ma OZE I CCS. - O słońcu i wietrze podczas dzisiejszego spotkania mówiliśmy już kilkulkrotnie, że trzeba to rozwijać. Perspektywy mają różne metody elektryfikacji procesu wytwarzania ciepła. Ogromny potencjał tkwi w poprawie efektywności energetycznej. W dalszej przyszłości wielką rolę odegra zapewne wodór. Najpierw w przemyśle ciężkim, np. w hutnictwie i innych energochłonnych branżach, które pilnie poszukują dla siebie rozwiązań pasujących do gospodarki zeroemisyjnej. Na razie ich nie ma. Najwięcej zależy tutaj od ekonomii - mówił.

Nad kwestią wodoru pochylił się także Jakub Styczeń, pełnomocnik Zarządu H2 Energy. - Wierzymy w wodór, bo wodór to przyszłość. To rozwiązanie wielu problemów energetycznych z którymi borykamy się w obecnej fazie naszej transformacji energetycznej - dodał. Z kolei Kazimierz Koprowski, prezes WFOŚiGW w Krakowie przekonywał, że coraz więcej Polaków decyduje się na zmianę źródeł ogrzewania i przeprowadzenia termomodernizacji domu. Rośnie także liczba osób, które instalują pompy ciepła.

- Inwestycja w OZE (red. Odnawialne Źródła Energii) to inwestycja długoterminowa. Przy starym systemie rozliczeń zwrot za instalację fotowoltaiczną oceniało się w perspektywie 6 do 8 lat w zależności od zainstalowanych urządzeń. Dzisiaj, przy net-bilingu fachowcy szacują że w najkorzystniejszym wariancie zwrot nastąpi po 8 latach. Przy założeniu, że instalacja ma nam służyć około 25 lat widać, że końcowy bilans i tak się opłaca - wyliczał.

Marian łyko, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie był pytany jakie jednak mamy alternatywy, jeśli chodzi o to paliwo „przejściowe”, jakim ciągle określany jest gaz? - Według mnie – niestety żadnych poza gazem. Żadnych, jeśli chodzi o wielkoskalową energetykę cieplną i zawodową. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby zagwarantować wolumen tego paliwa odpowiadający zapotrzebowaniu - stwierdził. W debacie brał również udział prof. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, która podejmuje nowe wyzwania współpracy naukowo-badawczej, rozwijając swoją ofertę dla przemysłu. - Przygotowaliśmy szereg inicjatyw wspierających przedsiębiorców. Najnowszym naszym produktem jest system wyzwań Łukasiewicza - wypełniając bardzo intuicyjny formularz na naszej stronie internetowej możecie Państwo zwrócić się do nas z dowolnym problemem technologicznym, a my w ciągu 15 dni przygotujemy dla was program badawczy i system finansowania - zapewniał.

Loża liderów

W podsumowaniu Forum głos oddano przedsiębiorcom. W czasie loży liderów padły pytania jak dzięki ich mądrości i miliardom z Unii Europejskiej popłynąć na fali cyfryzacji i zielonego ładu, a także pokonać w dekadę kolejnych 30 lat? Czego firmy oczekują od rządu, samorządów, szkół, nauki, prawników, doradców i instytucji otoczenia biznesu? Odpowiedź była prosta.

- Potrzebujemy milionów kompetentnych pracowników i nowoczesnych technologii, a w równym stopniu - stabilnych przepisów sprzyjających przedsiębiorcom i klasie średniej, a zwłaszcza najbardziej twórczym fachowcom i specjalistom - stwierdzili przedstawiciele firm. Grzegorz Krupnik, doradca zarządu małopolskiego BCC przekonywał, że nie zna przedsiębiorcy, który w ostatnim czasie nie zadaje sobie pytania „jak ograniczyć wzrost cen energii?” - Debata dotyczyła także barier, które blokują rozwój przedsiębiorstw. - Apeluję o to byśmy zrobili z naszego kraju przyjazne państwo „easy to use” - łatwe w obsłudze. To dotyczy wszystkich sfer naszego życia. Nie ruszymy z żadną transformacją jeżeli krępować nas będą złe, niestabilne przepisy. Przy wprowadzaniu kolejnych zmian, walczmy o to, by były one maksymalnie łatwe w użyciu – przekonywał w trakcie loży komentatorów Stefan Życzkowski, szef rady Strategicznej ASTOR. __________________ Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!