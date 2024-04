Akcja ratunkowa na bocianim gnieździe w Słupcu koło Szczucina. Jeden z ptaków zginął porażony prądem, pięć jaj wysiadywała sama samica

Dramat bocianiej rodziny na Powiślu Dąbrowskim

W tym roku pierwszy z bocianów pojawił się na gnieździe w Słupcu 24 marca. Kilka dni później dołączył do niego kolejny. Początkiem kwietnia samica bociana zniosła pięć jaj, które zaczęła wysiadywać. Niedługo po tym do gniazda przestał przylatywać jej partner.

We wtorek (16 kwietnia) martwego ptaka odkryto wiszącego na liniach energetycznych w Dąbrowicy. Bocian został śmiertelnie porażony prądem.

Pomoc w Słupcu nadzorowana z niemieckiego miasta

- Ja w Niemczech też bocianami się zajmuje i przez internet poinformowano mnie o tym co się dzieje w Słupcu. Wtedy intensywnie zaczęłam obserwować to gniazdo i rzeczywiście samiec nie przylatywał. Zaczęłam robić wszystko, aby uratować te jaja - mówi pani Halina.

Obserwujący gniazdo zaczęli się niepokoić o los potomstwa bocianiej rodziny. W pomoc zwierzętom zaangażowała się m.in. Halina Pawłowska, która na co dzień mieszka w niemieckim Dusseldorfie, ale bardzo przejęła się tym, co spotkało bociany w Słupcu.

- Było to działanie niestandardowe po stronie spółki, ponieważ gniazdo zlokalizowane jest poza siecią energetyczną (nie na słupie energetycznym). Ze względu jednak na zaangażowanie i doświadczenie pracowników na rzecz bocianów mieszkających na słupach energetycznych, zapewniliśmy wsparcie logistyczne, użyczając podczas akcji specjalistycznego sprzętu obsługiwanego przez doświadczonych pracowników, dzięki czemu możliwe było bezpieczne dostanie się do gniazda, w którym był zagrożony lęg - informuje Ewa Groń, rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucja S.A.

Do działań zaangażowano także spółkę Tauron.

Wszyscy czekają, aż bociany wyklują się z jaj

Dzięki wykorzystaniu podnośnika pracownicy RDOŚ bezpiecznie wyciągnęli pięć jaj z bocianiego gniazda. Następnie zostały one przekazane wolontariuszowi z Krakowa, który zobowiązał się, że zawiezie jaj do Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi". Musiał pokonać w sumie ponad 300 kilometrów. Jaja były w tym czasie zabezpieczone w pojemniku izolacyjnym utrzymującym odpowiednią temperaturę. Po dotarciu do Opola zostały umieszczone w specjalnym inkubatorze.