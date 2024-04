Jest przełom w sprawie budowy drugiej części obwodnicy Muszyny. To rozwiązanie turystyczne także dla Krynicy-Zdrój i Piwnicznej

Muszyna czeka na decyzję GDOŚ w sprawie obwodnicy

Nietoperze i ryby stanęły na drodze obwodnicy?

Burmistrz nie ukrywa, że cała sprawa budzi jego zdumienie i rozczarowanie. Licząca osiem kilometrów droga to ważne przedsięwzięciu z punktu widzenia rozwoju turystyki i to nie tylko krajowej. Uzdrowisko miało zagwarantowane na ten cel środki unijne w wysokości 65 mln zł, niestety z powodu opóźnień w realizacji zadania trafiły one do Tuchowa. Gmina została z niczym i ponownie będzie musiała ubiegać się o fundusze, tym razem środki potrzebne do budowy będą nawet dwukrotnie większe.