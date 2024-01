Alan Bialik z Wadowic potrzebuje kosztownej i specjalistycznej terapii, by móc prawidłowo się rozwijać Małgorzata Gleń

Słodka buzia, radosny uśmiech. Ale niech was to nie zmyli. Pięcioletni Alan Bialik z Wadowic jest ciężko chory. Niedawno zdiagnozowano u niego kilka chorób. Zaburzają one jego rozwój na tyle poważnie, że zachowuje się jak trzylatek, w dodatku wyjątkowo nerwowy. Ma ataki lęków, podczas których uderza tak, że potrafi zrobić krzywdę osobom, które są w pobliżu. Chłopiec nie potrafi spokojnie przespać nocy. Potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji.