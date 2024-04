Ale fajfy w "Sanatorium miłości"! Tym razem parkiet kultowego Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju rozgrzał się do czerwoności

Fajfy w Krynicy-Zdroju

"Sanatorium miłości" z każdym odcinkiem wzbudza ogromne emocje. Uczestnicy randkowego show dla seniorów nie mają czasu na nudę. W 8. odcinku wiele się wydarzyło. Kuracjusze mieli też aerobik w basenie, paintball oraz kolejne fajfy w wystrzałowych kreacjach. Tym razem na tańce poszli do Starego Domu Zdrojowego! To jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Krynicy-Zdrój.

Kilka odcinków wcześniej kuracjusze bawili się w Hawanie. Hawana to legendarna restauracja z lat 70. XX w., która znajduje się w betonowym gmachu przy ul. Piłsudskiego 23. Kuracjusze z randkowego show przebywający w Nowych Łazienkach Mineralnych mogli zauważyć ten obiekt, bo znajduje się on po drugiej stronie ulicy. To miejsce oblegane przez kuracjuszy, tam toczy się imprezowe, nocne życie Krynicy.