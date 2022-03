Apel ministrów do związków, klubów, akademii i sportowców o wolontaryjną pomoc dla Ukrainy

Poniżej pełna treść apelu obu ministrów, zamieszczona na stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce, którego prezes Henryk Szczepański zaapelował do środowiska piłki ręcznej o zaangażowanie się w akcję oraz czynny udział w wolontariacie. "Środowisko piłki ręcznej wielokrotnie udowadniało, że wśród wyznawanych przez nie wartości jest wzajemna pomoc i niesienie wsparcia tym, którzy go potrzebują" - czytamy na zprp.pl. Apel prezesa ZPRP można odnieść do całego środowiska sportowego w naszym kraju.

Szanowni Państwo, Prezesi polskich związków i klubów sportowych,

mija drugi tydzień bohaterskiej walki Ukrainy o wolność. Jest to jednocześnie czas niesłychanego zrywu solidarności polskiego społeczeństwa z uchodźcami z Ukrainy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, instytucje państwowe, pozarządowe oraz samorządy starają się w tej sytuacji zapewnić warunki systemowej pomocy wszystkim poszkodowanym.

Każdy dzień wojennej agresji Rosji na Ukrainę przynosi tragedię śmierci i cierpienia niewinnych ludzi, co rodzi konieczność niesienia pomocy ofiarom. Masowy napływ uchodźców z Ukrainy spowodował jednocześnie nadzwyczajną ofiarność naszego społeczeństwa oraz zaangażowanie organizacji obywatelskich i wolontariuszy.