Puchar Świata w Krynicy. Spełnione marzenie łowcy autografów. „Adam Małysz to klasa”

Już w fazie finałowej nasz reprezentant nie miał tego dnia zbyt wiele do powiedzenia. Zmierzył się jednak z nie byle kim, bo mistrzem olimpijskim Austriakiem Beniaminem Karlem. Ostatecznie Polak przegrał z rywalem o 0,81 s, a kolejną okazję do zaprezentowania swoich sił będzie miał drugiego dnia pucharowych zmagań, czyli w niedzielę.

Co i rusz do zawodników z Europy podchodzili łowcy autografów. Jeden z nich, Arkadiusz z Nowego Sącza przyjechał do Krynicy specjalnie, by spotkać… Adama Małysza, czyli legendę skoków narciarskich, a obecnie prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

- Moje marzenie się spełniło! Pan Adam przyszedł i podpisał mi kilka kart. To człowiek z klasą, a przy tym niezwykle sympatyczny! Podziękuję żonie, bo to ona zachęcała mnie, bym tutaj przybył – nie krył wielkiej radości sympatyczny kibic i łowca cennych podpisów z miasta nad Dunajcem.