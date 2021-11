Beskid Sądecki. Sądeckie lasy w jesienno - zimowej szacie. Pogoda wciąż nie może się zdecydować [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Listopad to miesiąc kontrastów. Jeśli tylko aura sprzyja lasy cieszą pięknem złotej polskiej jesieni, wystarczy jednak kilka dni mocnych przymrozków, aby jesienna szata ustąpiła bardziej zimowych klimatom. W lasach Beskidu Sądeckiego można natknąć się na miejsca, które wciąż kuszą złotymi barwami, jak i takie, które pokryły się już śniegiem. A uważni obserwatorzy mogą nawet natrafić na ślady pozostawione w białym puchu przez niedźwiadka. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa pracowników Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój. To piękna podróż po listopadowym lesie w różnych jego odsłonach.