Bez choinki nie ma prawdziwych świąt. Niezwykłe świąteczne drzewko na starych pocztówkach Wojciech Matusik

Naturalna, sztuczna, mała, duża. Musi być. Mowa oczywiście o choince. To nieodzowny element Świąt Bożego Narodzenia. To drzewko towarzyszy nam przez większość świątecznego czasu tworząc niezapomniany klimat i to pod nią w wigilijny wieczór znajdujemy prezenty. Ubierana przed wigilią, choć niektórzy przygotowują choinkę już na początku grudnia, jest z nami czasem nawet do początku lutego. Zobaczcie, jak wyglądały choinki naszych dziadków uwiecznione na kartkach pocztowych w latach dwudziestych ubiegłego wieku.