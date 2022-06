Bon turystyczny — teraz dostępny dla większej liczby osób

Rodzice dzieci urodzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku (październik-grudzień) mogą wykorzystać bon turystyczny, pomimo że wniosek o 500+ złożyli po 31 grudnia 2021 roku. Ważne, żeby zrobili to w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka.

Bon turystyczny to świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością jest to 1000 złotych. Przysługuje on rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500+ w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także, jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500+, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli wniosek na początku 2022 r., na dziecko urodzone w 2021 r., też mogą liczyć na bon.