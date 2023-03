Cenowa rewolucja w egzaminach na prawo jazdy w Małopolsce. Zmiany w cenniku za egzamin praktyczny i teoretyczny obowiązują już od 21 marca

Przyszli kierowcy, którzy podchodzili do egzaminów na prawo jazdy już kilkadziesiąt razy i nadal ich nie zdali będą musieli przemyśleć, czy będzie ich stać na kolejne podejście. Sejmik Województwa Małopolskiego pod koniec lutego br. przyjął projekt uchwały za sprawą której teoria zdrożała o 20 zł, natomiast za egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B trzeba już zapłacić 200 zł, a nie jak dotychczas 140. Mimo, że o podwyżkach była mowa już od dawna, małopolskie ośrodki nie były szturmowane przez chętnych do podejścia do egzaminów nim ceny wzrosły.

W ośrodku szkoleniowym w Nowym Sączu rekordzista w liczbie zdawanego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii B, od kwietnia 2017 do grudnia 2018 r. rozwiązał aż 68 testów. Jeżeli chodzi o jazdę, to jeden z mężczyzn podchodził do tego egzaminu aż 35 razy i wciąż nie zdał. Jazdę próbuje zaliczyć od stycznia 2018 roku, a ostatnią próbę miał w listopadzie 2022. Dla osób, które mają tak poważny problem z egzaminami, zmiana cen może być teraz dużym wyzwaniem.

Nowe stawki za egzaminy już obowiązują

Decyzja o podwyżce cen za egzaminy państwowe na prawo jazd zapadła 27 lutego br. podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego. 21 marca br. nowe kwoty zaczęły już obowiązywać.

Jak bardzo wzrosły ceny?

Dotychczas część teoretyczna egzaminu państwowego każdej kategorii wynosiła 30 zł. Od 21 marca kwota ta wzrosła do 50 zł. Z kolei część praktyczna egzaminu państwowego wymagana do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem aktualnie kosztuje 200zł. Kategorie B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E i D1+E - 250 zł.

Przed podwyżkami za egzamin dla kategorii AM i B była opłata 140zł. Egzaminy na A, A1 i A2 kosztowały 180zł, B1, C1, D1, T - 170zł. Kategorie C, D, B+E - 200zł, a C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245zł.

Jak wygląda sytuacja w Małopolsce?

- Zainteresowanie zdawaniem egzaminów kształtuje się od dłuższego czasu na podobnym poziomie. Wynosi ono średnio ok. 125 nowych kandydatów dziennie. Nie zauważamy zmiany zainteresowania w związku z ogłoszonymi podwyżkami cen egzaminów. - mówi nam Henryk Adles, Egzaminator Nadzorujący - Koordynator z MORD-u w Krakowie.

Zapowiadana podwyżka również w Tarnowie nie spowodowała większego zainteresowania egzaminami na prawo jazdy. Przystępuje do nich obecnie zdecydowanie mniej osób, niż jeszcze kilka lat temu. Powodem są m.in. wysokie ceny kursu, ale również samych samochodów i paliwa.

W 2022 r. w tarnowskim MORD przeprowadzonych zostało w sumie niemal 23 tys. egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. To o tysiąc mniej niż w 2021 r. Największy spadek widoczny jest w kat. B. O ile w 2021 r. przeprowadzono 18,5 tys. egzaminów, to w 2022 r. było ich o dwa tysiące mniej – ponad 16 tys.

Marek Pławiak, dyrektor MORD w Nowym Sączu mówi: - Poprzedni cennik ustalony został aż dziesięć lat temu, a koszty utrzymania przez ten okres znacząco wzrosły. Odczuwamy to w naszych gospodarstwach domowych i my jako podmiot, który utrzymuje się z tego, co wypracuje, też mocno to odczuliśmy. Już rok temu mówiono o tym, że trzeba będzie podnieść opłaty egzaminacyjne. Borykaliśmy się z protestem egzaminatorów, którzy narzekali na pogarszające się warunki pracy i niskie płace. Te podwyżki pozwolą na swobodne funkcjonowanie naszych ośrodków w Nowym Sączu i Nowym Targu.

Co było przyczyną podniesienia opłat?

Jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu uchwały, koszty przeprowadzenia egzaminów w Wojewódzkich WORD-ach w 2022r. znacznie przekraczały dla wszystkich kategorii praw jazdy ustalone stawki opłat za egzaminy.

- Przychody wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w województwie małopolskim w ok. 90 proc. pochodzą z wpływów za przeprowadzanie egzaminów państwowych - tłumaczono.

Oprócz organizacji egzaminów WORD-om powierzono także zadanie realizacji działań publicznych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jednak przy stawkach za egzaminy, które obowiązywały do 21 marca br. działalność związana z BRD ze względów ekonomicznych była praktycznie niemożliwa.

Podniesienie cen było również tłumaczone wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a także wzrostem ceny mediów (energia elektryczna i cieplna, woda, gaz), stawek za odbiór śmieci komunalnych i ścieków, podatków od nieruchomości oraz cen paliwa. Wzrosły również koszty zakupów i utrzymania floty pojazdów oraz funkcjonowania systemu teleinformatycznego ośrodka.

Dodatkowo w wyniku pandemii Covid-19 WORD-y ponosiły nieplanowane koszty dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów, a także utrzymania bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników i klientów ośrodka. Duże straty miała również spowodować konieczność wstrzymania egzaminów w 2020r. przez pandemię.

Ośrodki zostały także zobligowane do reagowania na zmiany przepisów dotyczące warunków technicznych pojazdów do przeprowadzania egzaminów. W praktyce oznacza to konieczność wymiany lub kupna nowych. W przypadku Tarnowa zamiast samochodu ciężarowego z przyczepą, na którym odbywają się obecnie egzaminy MORD będzie musiał zakupić ciągnik siodłowy z naczepą, a to wydatek ok. 700-800 tysięcy złotych.