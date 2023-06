Ceny aut używanych w województwach. Ile ofert w Małopolsce? Najpopularniejsze marki?

Według raportu w maju 2023 roku w Polsce oferowano do sprzedaży na wtórnym rynku 207 348 aut z drugiej ręki, tj. o 8 498 samochodów mniej niż w kwietniu br., ale były one młodsze i miały mniejszy przebieg.

- Ceny gazu, prądu, paliw czy podstawowych artykułów spożywczych z miesiąca na miesiąc rosną. Tymczasem wśród samochodów używanych coraz częściej można znaleźć takie auta, które nie poddają się temu trendowi lub nawet potaniały. Jako największy dealer w regionie tendencję tę widzimy na wszystkich rynkach, na których działamy. Kolejna dobra wiadomość to napływ młodych samochodów do obrotu, co daje nadzieję na dalsze pozytywne zmiany na rynku. Już teraz mediana wieku używanych aut na rynku spadła do 12 lat oraz zmniejszył się ich przebieg“ – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.