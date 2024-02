Ceny mieszkań w górach. Zakopane bije wszystkich. Droższe niż Kraków

Tereny górskie to coraz popularniejsze miejsce nie tylko do spędzania ferii zimowych czy wakacji, ale również do życia. Potwierdzają to rosnące ceny nieruchomości, które często są wyższe niż w miastach wojewódzkich. Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przeanalizowali dane portali gethome.pl i rynekpierwotny.pl pod kątem cen mieszkań w miejscowościach górskich w 2023 r. Stawki dotyczą cen ofertowych łącznie w 20 miejscowościach od Gór Izerskich po Beskid Sądecki dla mieszkań w rynku pierwotnego i wtórnego.