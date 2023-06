Ceremonia zamknięcia igrzysk europejskich w Krakowie. Zostały bilety tylko w kilku sektorach. Jakie ceny?

Trwa sprzedaż biletów na ceremonię zamknięcia Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Wieczór uświetnią występy gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Wydarzenie odbędzie się 2 lipca na Stadionie Miejskim im. H. Reymana i rozpocznie się o godz. 20.30. Ceny biletów - od 30 a 100 zł, ale zostały już tylko w wejściówki na kilka sektorów - za 30 zł w najgorszym miejscu, w rogu stadionu i po 60 na trybunie bocznej.

IE 2023

Koniec igrzysk europejskich

Ceremonie otwarcia i zamknięcia wielkich imprez sportowych, jak igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata, to najchętniej oglądany program na całym świecie. To artystyczne widowisko na najwyższym poziomie, pełne muzyki, tańca, układów choreograficznych i z udziałem gwiazd. W trakcie oficjalnego otwarcia prezentują się także wszystkie uczestniczące kadry narodowe. Elektryzującym i najważniejszym momentem w przypadku igrzysk jest zapalenie znicza olimpijskiego, a organizatorzy prześcigają się, by wymyślić jak najbardziej oryginalny i zapierający dech w piersiach sposób.

Przekaz telewizyjny z tego wydarzenia wędruje niemal do wszystkich krajów. Szacuje się, że rekordową transmisję z otwarcia igrzysk w Atlancie w 1996 r. obejrzało około 3,5 mld osób. W 2010 r. w Vancouver przed telewizorami zasiadło 13,3 mln Kanadyjczyków co jest wynikiem bez precedensu w kraju, który zamieszkuje 33 mln osób. Z krajowego podwórka – otwarcie mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie obejrzało około 150 mln osób. W Polsce przed telewizorami zasiadło prawie 8,5 mln osób, czyli prawie co czwarty Polak.

Gwiazdy na zakończenie IE 2023

Przed nami ceremonia zamknięcia Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. Ostatni dzień igrzysk przypada na niedzielę, 2 lipca. To będzie zakończenie największej imprezy multidyscyplinarnej jaka gościła w Polsce. Nie każdy wróci z niej z medalem, ale organizatorzy zadbają, by zapadła mu na długo w pamięci i by żegnał się z Polską szerokim uśmiechem. Gwiazdami ceremonii zamknięcia Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 będą m.in. Viki Gabor, Sarah James i DJ Gromee. Kibice mogą liczyć na bogatą oprawę choreograficzną oraz przedstawienie, które na długo pozostanie we wspomnieniach.

Ceremonia zamknięcia, 2 lipca, Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 rozpocznie się o godzinie 20.30 i potrwa do godz. 23.00. Za uczestnictwo w ceremonii zamknięcia trzeba będzie zapłacić pomiędzy 30 a 100 zł. Bilety dostępne są w zakładce z biletami na stronie internetowej european-games.org. 3 sposoby na piękny trawnik, zobacz co radzi ekspert, to musisz wiedzieć!