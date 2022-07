Ciemna strona słońca. Do dermatologów trafia coraz więcej dzieci z problemami skórnymi

Najmłodsi pacjenci na oddziale dermatologii dziecięcej jak i w przyszpitalnej poradni w szpitalu im. S. Żeromskiego mogą liczyć na kompleksowe leczenie. Oddział wznowił swoją działalność po ponad 2-letniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa.

- Rzeczywiście w ostatnim czasie obserwujemy bardzo duży wzrost liczby małych pacjentów, którzy do nas trafiają z różnymi problemami skórnymi. Z racji aktualnej pogody mamy teraz sporo dzieci z poparzeniami słonecznymi, reakcjami polekowymi oraz po kontakcie z innymi substancjami światłouczulającymi, które np. wytwarzają niektóre z roślin – tłumaczy dr n. med. Paweł Brzewski, który kieruje oddziałem.

I wyjaśnia, że zażywanie leków w połączeniu z ekspozycją na słońce może mieć katastrofalne skutki, zwłaszcza w przypadku dzieci.

- Prawie każdy lek może zwiększyć wrażliwość skóry na słońce. By nie kusić losu i uniknąć groźnych powikłań, dzieci ale także dorośli, nie powinni przebywać na słońcu po stosowaniu żadnych leków ogólnych, wyrobów medycznych a nawet niektórych kosmetyków aplikowanych na skórę. To bardzo ważne, by uświadamiać wszystkich jak ważna jest również ochrona przeciwsłoneczna. Obowiązkowe jest stosowanie kremów zawierających wysoki filtr nie mniej niż SPF 30 na całe ciało, a także w miarę możliwości zakładanie dzieciom ubrań chroniących przed promieniowaniem – dodaje dr Brzewski.